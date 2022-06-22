В Госдуме предложили замок Галкина и Пугачевой отдать беженцам из Донбасса

В Госдуме предложили замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь отдать беженцам из Донбасса. К тому же общественники из некоммерческой организации по охране вод и лесов говорят, что особняк построен с нарушениями.

О том, возможно ли такое выселение юридически, и что думают об этом соседи юмориста, – в эфире телеканала Москва 24.

