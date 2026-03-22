Мороз в столичном регионе может окрепнуть до минус 8 градусов в ночь на 23 марта

В столичном регионе предстоящей ночью температура может опуститься до минус восьми градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

В Москве и области продолжает действовать желтый уровень опасности из-за возможной гололедицы на дорогах. При этом в начале новой рабочей недели синоптики обещают по-настоящему весеннюю погоду. По их прогнозу, воздух прогреется до плюс 13 градусов.

На фоне потепления в Москве ускорилось таяние снега. На озерах и реках сейчас работают спасатели – они ежедневно проверяют толщину льда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.