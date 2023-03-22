Эксперты назвали среднюю зарплату таксистов в столице

Спрос на эти услуги достиг максимума за последние 5 лет, отмечают специалисты. В связи с тем, что вырос спрос, увеличились и доходы в такси. Средняя зарплата водителя такси в Москве стремится к 100 тысячам рублей в месяц.

Также сообщается, что Минтранс РФ готовит новые требования для этой отрасли. Водители не смогут взять новый заказ от агрегатора раньше, чем завершат предыдущую поездку.

Долго ли придется ждать машину и что будет с ценами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.