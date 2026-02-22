Первые в 2026 году церемонии бракосочетания провели на станции "Маяковская"

График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 13:30

Общество

На одной из самых красивых станций Московского метрополитена "Маяковская"провели первые в этом году церемонии бракосочетания. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прошлой ночью там поженились сразу три пары. Всего на этой популярной площадке проекта "Новые адреса счастья" смогут организовать торжества в этом году почти 30 пар молодоженов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоРоман Карлов

