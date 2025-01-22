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22 января, 07:15

Общество

Россиянам хотят ограничить размер компенсации при возврате товаров

Россиянам хотят ограничить размер компенсации при возврате товаров

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В России предложили ограничить размер компенсаций, которые покупатели получают при возврате товаров. Такая мера направлена на борьбу с так называемым потребительским экстремизмом – злоупотреблением правами со стороны недобросовестных покупателей.

По статистике некоторые компенсации достигают сумм, в несколько раз превышающих стоимость товара. Например, в случаях с автомобилями выплаты порой превышают цену покупки в два или три раза. Новая инициатива предполагает расчет компенсации на основе стоимости отечественных аналогов или среднерыночной цены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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