Мосводосток взял на контроль ситуацию с затоплением проезжей под Ростокинским мостом

Специалисты Мосводостока взяли на контроль ситуацию с затоплением проезжей части под Ростокинским мостом. Участок, где проспект Мира проходит над рекой Яузой, затапливает после каждого сильного дождя из-за особенностей ландшафта. В понедельник, 21 июля, вода в Яузе поднялась на 2,5 метра.

В связи с прохождением атмосферных осадков на улицах города сотрудники предприятия обеспечивают круглосуточное дежурство. Основной объем дождевой воды уходит в водосточную сеть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.