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21 июля, 21:15

Общество

Мосводосток взял на контроль ситуацию с затоплением проезжей под Ростокинским мостом

Мосводосток взял на контроль ситуацию с затоплением проезжей под Ростокинским мостом

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Специалисты Мосводостока взяли на контроль ситуацию с затоплением проезжей части под Ростокинским мостом. Участок, где проспект Мира проходит над рекой Яузой, затапливает после каждого сильного дождя из-за особенностей ландшафта. В понедельник, 21 июля, вода в Яузе поднялась на 2,5 метра.

В связи с прохождением атмосферных осадков на улицах города сотрудники предприятия обеспечивают круглосуточное дежурство. Основной объем дождевой воды уходит в водосточную сеть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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