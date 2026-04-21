Тренд на чистку организма с помощью жидкого хлорофилла набирает популярность в Москве

В Москве стремительно растет спрос на жидкий хлорофилл. За год его продажи на маркетплейсах увеличились в 3 раза. В соцсетях "зеленой воде" приписывают детокс-эффект, улучшение кожи и помощь в снижении веса.

Однако эксперты призывают не переоценивать добавку. По словам биохимика Анны Дивинской, хлорофиллин не участвует в "очистке" организма, не влияет на работу печени и не насыщает кровь кислородом. Маркетолог Екатерина Боратиони объясняет популярность жидкого хлорофилла трендом на "здоровье изнутри".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.