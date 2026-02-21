Масленичные гуляния организовали для пациентов клиники ЭКО

В столичной клинике прошел праздник для семей, которые смогли родить детей с помощью ЭКО. Для них провели масленичные гуляния, игры и конкурсы. Гости смогли не только попробовать угощения, но и узнать подробнее о репродуктивной технологии.

В многопрофильном медицинском центре есть собственное оперативное отделение и дневной стационар. Генеральный директор клиники Сергей Яковенко отметил, что это единственная ЭКО-клиника в России, сертифицированная по ИСО – специальной программе контроля репродуктивных клиник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.