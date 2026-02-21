Эксперты выяснили, что расхламление приводит к захламлению

Расхламление приводит к захламлению. К такому парадоксальному выводу пришли эксперты. По их мнению, разбор гардероба и уборка не избавляет от лишних вещей. Специалисты обратили внимание, что это лишь освобождает место под новый хлам.

Причина беспорядка – не отсутствие корзин, а непонимание своих реальных привычек. Если человек всегда бросает куртку на стул, бесполезно покупать для нее вешалку в дальнем углу прихожей. По словам психологов, люди выносят из дома ненужные вещи мешками, чувствуя эйфорию, но через месяц обнаруживают, что полки снова завалены.

