Правительство РФ выделит около 3,8 млрд рублей на повышение зарплат научных сотрудников

В России повысят зарплаты научным сотрудникам. Для этого правительство выделяет еще почти четыре миллиарда рублей.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, обращаясь к лауреатам премий в области науки и техники, задача правительства – создать все условия для плодотворной работы российских ученых, в том числе обеспечить им финансовую поддержку.

Кроме того, в ближайшие три года на научные исследования предусмотрено более 1,5 триллиона рублей. Эти средства распределены по приоритетным направлениям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.