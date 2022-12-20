Правительство выделит около 3,8 млрд рублей на повышение зарплат научных сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ выделит около 3,8 миллиарда рублей на повышение зарплат научных сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его мнению, люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за труд.

"На недавнем совещании глава государства обратил внимание, что сейчас зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, соответственно, и в бюджетном секторе должна быть сопоставимая динамика. Правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат еще около 3 миллиардов 800 миллионов рублей почти к 5 миллиардам, которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете", – цитирует премьера РИА Новости.

Мишустин добавил, что в 2023 году также повысят зарплаты.

Ранее сообщалось, что некоторые группы специалистов, работающих в бюджетных организациях, могут получить значительную прибавку к зарплате в 2023 году. В России к бюджетным организациям относятся медицинские, образовательные, социальные, спортивные, административные и другие.

Владимир Путин отметил важность увеличения зарплат работников бюджетной сферы, а также поставил перед членами правительства вопрос о сроках их дополнительной индексации. Президент подчеркнул, что этот вопрос требует особого внимания федеральных властей. По его словам, статистические данные говорят о том, что показатель средней зарплаты в России растет немного выше прогнозов.

Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала размер доплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения в России. В зависимости от должности и организации доплаты медикам будут варьироваться от 4 до 18,5 тысячи рублей.



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