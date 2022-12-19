Россиянам рассказали, кому повысят зарплату в новом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Некоторые группы специалистов, работающих в бюджетных организациях, могут получить значительную прибавку к зарплате в 2023 году. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на экспертов.

В России к бюджетным организациям относятся медицинские, образовательные, социальные, спортивные, административные и другие.

"Обычно ежегодный рост зарплат в бюджетной сфере составлял 5–6%, но сейчас повышение предполагается на 8–11%. Однако при существующих темпах годовой инфляции даже эта прибавка будет выглядеть номинальной", – сообщил операционный директор технологической платформы "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

По словам эксперта, значительную прибавку в зарплате могут ожидать сотрудники силовых структур и предприятий оборонного комплекса. При этом оклад государственного служащего в РФ составляет в районе 11 тысяч рублей, остальную часть зарплаты составляет гарантированная премия. Зафиксировать оклад бюджетников на уровне не ниже 70% от зарплаты ранее предлагалось поправкой в 144 статью ТК РФ.

"Теоретически такой подход может привести к реальному росту зарплат работников бюджетной сферы, но это случится, только если не будет уменьшена так называемая премиальная часть", – сообщил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

Ранее Владимир Путин отметил важность увеличения зарплат работников бюджетной сферы, а также поставил перед членами правительства вопрос о сроках их дополнительной индексации. Президент подчеркнул, что этот вопрос требует особого внимания федеральных властей. По его словам, статистические данные говорят о том, что показатель средней зарплаты в России растет немного выше прогнозов.

Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала размер доплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения в России. В зависимости от должности и организации доплаты медикам будут варьироваться от 4 до 18,5 тысячи рублей.



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