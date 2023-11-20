Новости часа: возведение самостроя в Печатниках пресекли на начальном этапе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичная госинспекция по недвижимости заявила о пресечении возведения самостроя в Печатниках на начальном этапе.

Телеканал Москва 24 стал лауреатом телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион", заявили в пресс-службе конкурса.

Портал "Узнай Москву" представил маршрут, посвященный режиссеру Алексею Баталову, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.