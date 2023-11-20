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Новости

20 ноября, 23:30

Общество

Новости часа: возведение самостроя в Печатниках пресекли на начальном этапе

Новости часа: возведение самостроя в Печатниках пресекли на начальном этапе

25-метровое дерево из подмосковного Фрянова станет главной новогодней елью РФ

Синоптики обещают сохранение январской погоды в Москве до 23 ноября

Спасатели предостерегли москвичей от выхода на лед

Новости часа: москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

Новорожденные щенята были найдены в мусоропроводе на Зеленом проспекте в столице

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Эксперты рассказали, как в РФ работает закон об ответственном обращении с животными

Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении 24 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичная госинспекция по недвижимости заявила о пресечении возведения самостроя в Печатниках на начальном этапе.

Телеканал Москва 24 стал лауреатом телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион", заявили в пресс-службе конкурса.

Портал "Узнай Москву" представил маршрут, посвященный режиссеру Алексею Баталову, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

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