Дегустация пройдет на рыбном рынке "Москва – на волне" в Косино-Ухтомском. Там можно будет попробовать филе минтая, нежные рыбные палочки и кальмаровые треугольники – котлеты из рубленого мяса моллюска в хрустящей панировке.

Интересны на вкус также чебуреки с начинкой из сочной трески. Сырье для продукции добывают на Дальнем Востоке: рыбу и кальмаров вылавливают в холодных водах, а быстрая корабельная заморозка помогает сохранить сочность мякоти и природный аромат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.