Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 22:45

Культура

Танцевальный вечер прошел на Патриарших прудах в Москве

Танцевальный вечер прошел на Патриарших прудах в Москве

Проект "Театральный бульвар. Послесловие" завершил работу на Патриарших прудах

Около 200 кинопроектов сняли этим летом в Москве

"Кинокульт": "Одиноким предоставляется общежитие"

"Сити": Новый Арбат

"Откройте, Давид": Михаил Тройник

Концертная программа "С днем рождения, Москва!" прошла на Поклонной горе

Балетный спектакль представили на Патриарших прудах в рамках "Театрального бульвара"

Праздничную программу к Дню города подготовил кинопарк "Москино"

Известные артисты поздравили москвичей с Днем города на Поклонной горе

Танцевальный вечер прошел на Патриарших прудах в Москве. Артисты Театра на Малой Бронной выступили там с известными и любимыми произведениями о Москве в честь Дня города.

Для зрителей исполнили такие песни, как "Лучший город Земли", "Замечательный сосед" и "В моей душе покоя нет". Выступление артистов стало завершающим мероприятием в рамках проекта "Театральный бульвар. Послесловие".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: День города – 2025
культурагородвидеоЕкатерина ЕфимцеваЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика