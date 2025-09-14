Танцевальный вечер прошел на Патриарших прудах в Москве. Артисты Театра на Малой Бронной выступили там с известными и любимыми произведениями о Москве в честь Дня города.

Для зрителей исполнили такие песни, как "Лучший город Земли", "Замечательный сосед" и "В моей душе покоя нет". Выступление артистов стало завершающим мероприятием в рамках проекта "Театральный бульвар. Послесловие".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.