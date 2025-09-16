Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 07:30

Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новых инфекций в России

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новых инфекций в России

Врачи перечислили опасные косметологические процедуры

Пользователи соцсетей пожаловались на последствия ношения брекетов

"Утро": 23 градуса ожидается в Москве днем 16 сентября

В Центробанке сообщили о росте числа жалоб на блокировку счетов

Эксперимент выявил миф о прогулках коренных москвичей в центре города

"Новости дня": в Тверском районе скоро завершится капитальный ремонт жилого дома

"Новости дня": новый участок Троицкой линии метро открыли в Москве

"Миллион вопросов": профориентолог рассказал, как не прогадать при выборе специальности

Фан-встречи с известными спортсменами и артистами проведут в "Ночь спорта" в Москве

В Роспотребнадзоре предупредили о риске возникновения в стране новых инфекций. По словам главы ведомства Анны Поповой, их распространение может быть связано с развитием синтетической биологии и действиями недружественных стран.

При этом сохраняется и угроза сезонных инфекций. За неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 63%. Кроме того, в стране зарегистрировано более 15 тысяч новых случаев COVID-19. Врачи напоминают, что многое зависит от самих граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика