В Роспотребнадзоре предупредили о риске новых инфекций в России

В Роспотребнадзоре предупредили о риске возникновения в стране новых инфекций. По словам главы ведомства Анны Поповой, их распространение может быть связано с развитием синтетической биологии и действиями недружественных стран.

При этом сохраняется и угроза сезонных инфекций. За неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 63%. Кроме того, в стране зарегистрировано более 15 тысяч новых случаев COVID-19. Врачи напоминают, что многое зависит от самих граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.