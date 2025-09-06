Форма поиска по сайту

Новости

06 сентября, 10:00

Шоу-бизнес

Американский рэпер Рик Росс выступил в московском клубе

В Москве с концертом выступил 49-летний американский рэпер Рик Росс. Шоу прошло в клубе Тимати на Трубной, который позиционирует себя как площадка только для молодых посетителей. По правилам заведения, сюда пускают девушек до 25 лет и мужчин до 30, однако для артиста сделали исключение.

У клуба собрались десятки молодых людей. Само выступление вызвало споры: часть зрителей радовалась возможности увидеть легенду хип-хопа, другие обсуждали несоответствие возрастных ограничений. В соцсетях отметили, что в клуб не пустили бы даже его владельцев, которым давно больше тридцати.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

