Москва отправила новый гуманитарный груз в Курскую область

Собранную гуманитарную помощь в рамках акции "Москва помогает" доставили в Курскую область. Привезенные продукты, одежду, средства личной гигиены распределяют в пункты временного размещения людей по всему региону.

В Москве работает 14 штабов "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. Пункты приема открыты в каждом округе с 10:00 до 19:00. Каждый желающий может оказать помощь. Из необходимого сейчас – теплая одежда для взрослых и детей, обувь, средства личной гигиены, подгузники и другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.