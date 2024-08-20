Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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20 августа, 12:15

Общество

Москва отправила новый гуманитарный груз в Курскую область

Москва отправила новый гуманитарный груз в Курскую область

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Собранную гуманитарную помощь в рамках акции "Москва помогает" доставили в Курскую область. Привезенные продукты, одежду, средства личной гигиены распределяют в пункты временного размещения людей по всему региону.

В Москве работает 14 штабов "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. Пункты приема открыты в каждом округе с 10:00 до 19:00. Каждый желающий может оказать помощь. Из необходимого сейчас – теплая одежда для взрослых и детей, обувь, средства личной гигиены, подгузники и другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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