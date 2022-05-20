Вирусолог рассказал, как передается обезьянья оспа

ВОЗ и главы Минздравов G7 собираются, чтобы обсудить ситуацию с оспой обезьян, которая начинает выглядеть угрожающе. Десятки новых случаев зафиксировано в Европе за день. Вирус проник также в Канаду и Австралию.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказал, как передается обезьянья оспа. Также эксперт объяснил, может ли перерасти нынешняя вспышка в пандемию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.