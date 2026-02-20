20 февраля, 17:15Общество
Снежная погода сохранится в Москве еще 5 дней
Снежная погода не покинет столицу еще минимум 5 дней, сообщили синоптики. Вместе с тем в столице продолжается уборка выпавшего снега. Начальник службы эксплуатации снегосплавных пунктов Мосводоканала Антон Афонин рассказал о работе пунктов.
Снег, который привозят, поступает на дробилки. Измельченный снег попадает в снегосплавную камеру. Там под воздействием тепла сточных вод он тает. Затем вода проходит через систему песколовок, где задерживается крупный мусор и тяжелые взвеси.
Тем временем ЦППК очищает поезда от снега и готовит к работе в сложных погодных условиях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.