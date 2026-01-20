В соцсетях появился тренд "2026 – это новый 2016"

В социальных сетях набирает популярность тренд "2026 – это новый 2016". Пользователи массово публикуют фотографии десятилетней давности, вспоминая атмосферу того времени и отсутствие алгоритмических лент.

К флешмобу присоединились как звезды, так и обычные пользователи. Зрителей приглашают поделиться снимками в Telegram по номеру 8 (926) 266-24-24. В эфире уже готовы показать фотографии ведущих и корреспондентов.

