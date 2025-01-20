Врач-дерматолог рассказала, как выбрать зимний крем для рук

Зимой крем для рук – это не просто косметика, а необходимость для защиты и ухода. Из-за низкой влажности в помещениях и частого использования антисептиков, кожа может пересохнуть и потрескаться. Как выбрать правильный крем и что должно быть в его составе, рассказала врач-дерматолог Дарья Фетисова.

По ее словам, кремы для рук могут быть увлажняющими, защитными и питательными. Увлажняющие кремы восстанавливают водный баланс кожи, питательные – насыщают ее витаминами и минералами, а защитные образуют пленку, которая защищает от непогоды. Важно помнить, что для зимы лучше выбирать кремы с плотной текстурой, содержащие жиры и масла.

В составе крема должны быть компоненты, такие как глицерин, гиалуроновая кислота, алоэ вера для увлажнения, вазелин, силиконы и растительные масла для защиты, а также церамиды, аллантоин, пантенол, ниацинамид и бисаболол для питания и восстановления.

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