Холода вернулись в Москву после рекордного тепла

После аномально теплой погоды в столицу возвращаются холода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура днем составит около нуля, а ночью будет опускаться до минус 3 градусов. Это приведет к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах.

Для обеспечения безопасности на дорогах круглосуточно дежурят патрули Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Они постоянно мониторят обстановку и оперативно выезжают на место происшествий. Специалисты помогают водителям, оказавшимся в сложной ситуации, от буксировки неисправного транспорта до освобождения проезжей части.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.