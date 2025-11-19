Форма поиска по сайту

Новости

Новости

19 ноября, 14:15

Общество

Холода вернулись в Москву после рекордного тепла

Холода вернулись в Москву после рекордного тепла

"Атмосфера": минус 1 градус ожидается в Москве вечером 19 ноября

"Умный прием" в поликлиниках сэкономил столичным врачам 250 тыс часов рабочего времени

"Специальный репортаж": отцы и дети

"Новости дня": продукты из Башкирии завезли на московскую ярмарку в районе Вешняки

Сергей Собянин 3 декабря ответит на вопросы жителей столицы в прямом эфире Москвы 24

Жители подмосковного ЖК столкнулись с проблемой парковки

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до 21 ноября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 19 ноября

После аномально теплой погоды в столицу возвращаются холода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура днем составит около нуля, а ночью будет опускаться до минус 3 градусов. Это приведет к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах.

Для обеспечения безопасности на дорогах круглосуточно дежурят патрули Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Они постоянно мониторят обстановку и оперативно выезжают на место происшествий. Специалисты помогают водителям, оказавшимся в сложной ситуации, от буксировки неисправного транспорта до освобождения проезжей части.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоРоман КарловДемид Густов

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

