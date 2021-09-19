Второй розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ прошел в Москве

Утром 19 сентября в прямом эфире телеканала Москва 24 прошел второй розыгрыш призов среди проголосовавших онлайн москвичей. Выбирали из тех, кто успел отдать свой голос до 20:00 18 сентября.

Генератор случайных чисел определил обладателей 5 квартир и 25 автомобилей. Разыграли и призовые баллы.

Победители розыгрыша получили СМС-сообщение, в котором проинформировали, какой приз они выиграли. Также им прислали инструкцию, как активировать код на сайте программы для получения выигрыша.

Можно проверить свое везение и самостоятельно на сайте ag-vmeste.ru. Кроме того, на сайте телеканала Москва 24 размещены все коды – это еще один источник, где можно проверить информацию.