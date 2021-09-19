Москвичей предупредили о ливне и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики Росгидромета заявили, что в Москве ожидается дождь, а в отдельных районах и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Предупреждение действует с 21:00 19 сентября до 11 часов 20 сентября, передает МЧС по столице.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", – говорится в сообщении.

Спасатели также посоветовали водителям избегать внезапных маневров на дорогах, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее стало известно, что в Москве в понедельник ожидается ливень, которого не было 73 года. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в городе может выпасть треть месячной нормы осадков.

