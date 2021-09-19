Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде во второй половине дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в воскресенье во второй половине ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с непогодой горожанам следует быть внимательными на улице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.
"По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня и 20–21 сентября в столице ожидаются интенсивные дожди и порывы ветра до 15–17 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.
На следующей неделе в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков, а понедельник, 20 сентября, окажется самым дождливым и холодным днем недели. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он добавил, что в понедельник порывистый ветер и отсутствие солнца вызовут ощущение, что на улице холоднее +5...+7 градусов, которые будут показывать термометры в этот день.
Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов заявил, что этот сентябрь для Москвы станет самым холодным осенним месяцем в 21 веке. Он отметил, что общее отклонение от нормы в сентябре будет составлять 2–3 градуса.
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