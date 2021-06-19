Москвичам рассказали о штрафах за купание в неположенном месте

Из-за жары москвичи потянулись к водоемам, однако купаться разрешено не везде. Если у водоема установлен знак "Купаться запрещено", то заходить в воду там точно не стоит. Подробнее о наказании за нарушение правил – в сюжете телеканала Москва 24.