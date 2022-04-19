Детям до 14 лет можно будет оформить прописку через портал госуслуг

В России детей до 14 лет с июля можно будет зарегистрировать по месту жительства онлайн – через госуслуги. Об этом рассказали в МВД.

Сейчас процедуру проводят только лично в отделении МВД или МФЦ с письменного согласия родителей. Летом достаточно будет иметь подтвержденную учетную запись на портале, а также право собственности, зарегистрированное в ЕГРН.

Последние полгода через госуслуги регистрируют по месту пребывания, этим уже воспользовались более 150 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

