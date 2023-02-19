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19 февраля, 22:30

Общество

Митинги против концепции "15-минутных городов" начались в британском Оксфорде

Митинги против концепции "15-минутных городов" начались в британском Оксфорде

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Митинги против концепции "15-минутных городов" начались в британском Оксфорде.

Под эту концепцию попадают города, у жителей которых есть доступ к большинству услуг в непосредственной близости от дома.

По мнению граждан – это первый этап тотального контроля. Жители считают, что позже власти не разрешат из таких городов выезжать и введут цифровые пропуска, как это было во время пандемии.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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