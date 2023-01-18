Полиция задержала подростка, спрыгнувшего на крышу поезда в московском метро

Фото: МВД России

Полиция задержала подростка, который спрыгнул на крышу поезда с перехода на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии метро, сообщается в телеграм-канале МВД.

Пассажир перелез через установленное ограждение перехода и спустился на крышу стоявшего состава. Затем он пробежал на следующий вагон, спрыгнул с него на платформу, после чего скрылся.

Личность нарушителя быстро установили. Им оказался 17-летний житель ТиНАО. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он признался, что сделал это для того, чтобы опубликовать видео в соцсетях. На подростка составили административный протокол по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности".

Ранее 12-летнего зацепера госпитализировали на станции Ростокино. Мальчик пострадал во время поездки на крыше поезда Щелково – Москва, его ударило током.



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