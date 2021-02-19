Заболеваемость коронавирусом в мире уменьшилась вдвое

Заболеваемость коронавирусом в мире упала вдвое в сравнении с началом 2021 года.

За минувшую неделю прибавилось 2 с половиной миллиона случаев. В странах, где в начале года фиксировали максимумы по числу заразившихся, заболеваемость опустилась до осенних значений и продолжает снижаться. Речь про США, Великобританию, Германию, Испанию, Чехию.

В Латинской Америке наблюдается новый всплеск. Темпы распространения инфекции увеличиваются в Бразилии, Перу и еще нескольких странах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

