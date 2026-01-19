Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний на 40 площадках в Москве

В Москве проходят крещенские купания. Безопасность и комфортные условия на более чем 40 подготовленных площадках обеспечивают городские службы. На всех объектах оборудованы удобные подходы и подъезды, а спуски в воду имеют противоскользящее покрытие.

Рядом с купелями дежурят спасатели, которые следят за состоянием находящихся в воде. Для купающихся работают раздевалки, пункты обогрева и питания. На водоемах усилено патрулирование.

В храмах и приходах, где нет постоянного водоснабжения, организовали временную подачу воды или подвоз автоцистернами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.