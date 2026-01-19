Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Столичные школьники и учителя воспользовались подборкой "Подготовка к ЕГЭ" образовательной платформы "Московская электронная школа" свыше 1,2 миллиона раз. Самыми востребованными направлениями стали русский язык, профильная математика и информатика.

В это же время столичные власти уделяют большое внимание комплексной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья.

Кроме того, московские врачи вылечили пациента с редкой патологией внутреннего уха. Мужчина 10 лет слышал движение собственных глаз. Хирурги использовали новую малоинвазивную технологию, которая позволяет избежать травматичных операций.

