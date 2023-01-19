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Политика

Новости часа: Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов

Новости часа: Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов

Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы в РФ

Сотни человек выстроились в очередях к московским храмам 19 января

"Актуальный репортаж": российский рынок труда изменился в 2023 году

Объявления о продаже святой воды появились на сайте "Авито"

"Доктор 24": соусы

"Время новых": круассаны

"Атмосфера": 1 градус мороза ожидается в столице вечером 19 января

Новости часа: у храмов в столице выстроились очереди

"Цифра дня": 36%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов. Об этом сообщило ведомство.

Гонения по религиозному признаку на Украине и другие провокационные шаги Киева отдаляют перспективу мирного урегулирования. Об этом заявили в МИД РФ.

"Гранд сервис экспресс" возобновил продажу билетов на поезд Москва – Симферополь с 13 марта. Такая информация опубликована на официальном сайте компании.

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