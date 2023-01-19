Новости часа: Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов. Об этом сообщило ведомство.

Гонения по религиозному признаку на Украине и другие провокационные шаги Киева отдаляют перспективу мирного урегулирования. Об этом заявили в МИД РФ.

"Гранд сервис экспресс" возобновил продажу билетов на поезд Москва – Симферополь с 13 марта. Такая информация опубликована на официальном сайте компании.