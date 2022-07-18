Грозы и порывистый ветер ожидают жителей столичного региона вечером 18 июля. В Москве температура – не выше 20 градусов, небо плотно скроют облака.

Дожди будут хоть и кратковременные, но сильные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.