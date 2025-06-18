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18 июня, 07:30

Общество

В России предложили отказаться от длинных январских и майских каникул

В России предложили отказаться от длинных январских и майских каникул

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Общественники и предприниматели предлагают изменить рабочий календарь, отказавшись от длинных январских и майских выходных. Вместо этого – распределить дополнительные дни отдыха равномерно в течение года. По мнению авторов инициативы, это поможет повысить производительность труда и снизить потери бизнеса.

Сторонники идеи указывают на убытки ВВП в размере до 200 миллиардов рублей за один день простоя. Противники, в свою очередь, считают, что праздники важны для восстановления сил и развития досуговых отраслей. Эксперты подчеркивают: универсального решения нет, все зависит от образа жизни и отношения к работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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