Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 апреля

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за возможной гололедицы. В то же время в столице похолодало, и к ночи температура будет только снижаться. Также периодически могут возобновляться дожди.

На Земле началась слабая магнитная буря, рассказали в Российской академии наук (РАН). Также ученые обратили внимание, что к концу дня можно будет увидеть полярные сияния. Особенно – в северной и северо-западной части страны.

В районе Нового Арбата сгорела машина каршеринга. Пламя охватило весь автомобиль. При этом водителя рядом не было. На место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно потушили пламя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

