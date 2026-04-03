Около 1,7 тысячи пар поженятся в Москве с 16 по 19 апреля

В Москве стартует свадебный сезон. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, с 16 по 19 апреля планируют пожениться около 1,7 тысячи пар. В этом году откроется новая площадка для церемоний в Музее шахмат, расположенном в старинной усадьбе на Гоголевском бульваре.

Бракосочетания там пройдут 17 апреля. Для участия нужно отправить заявку с историей любви, связанной с шахматной тематикой, оргкомитет выберет самые трогательные. 18 апреля торжественные церемонии пройдут в Мосгордуме, 19 апреля молодоженов поздравят российские актеры на выездных площадках проекта "Новые адреса счастья".

