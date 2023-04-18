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Общество

Москвичам рассказали, почему может потребоваться разрешение на установку кондиционера дома

Москвичам рассказали, почему может потребоваться разрешение на установку кондиционера дома

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Чтобы установить кондиционер, теперь нужно специальное разрешение. Эта ситуация касается фасадов многоквартирных домов, где не предусмотрено для техники специального места.

Одобрить установку может собрание собственников. При этом, как и где можно устанавливать кондиционеры, в федеральном законодательстве не прописано.

Какие правила нужно знать при установке климатического оборудования? Что делать тем, кто уже пользуется кондиционерами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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