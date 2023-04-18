08:00Общество
Москвичам рассказали, почему может потребоваться разрешение на установку кондиционера дома
Чтобы установить кондиционер, теперь нужно специальное разрешение. Эта ситуация касается фасадов многоквартирных домов, где не предусмотрено для техники специального места.
Одобрить установку может собрание собственников. При этом, как и где можно устанавливать кондиционеры, в федеральном законодательстве не прописано.
Какие правила нужно знать при установке климатического оборудования? Что делать тем, кто уже пользуется кондиционерами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.