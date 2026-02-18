Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 22:15

Общество

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада

В Москве за сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 февраля

До 20–25 миллиметров осадков выпадет в Москве 19 февраля

"Новости дня": суд указал, что интернет-магазины должны принимать возврат любым способом

Больше половины опрошенных москвичей предпочли блины с красной икрой на Масленицу

Снегопад в Москве 19 февраля может стать одним из самых сильных за историю метеонаблюдений

Фитнес-блогер из Москвы окунулась в зимний Байкал

"Качество жизни": врач рассказал, каким может стать увлекающийся гаджетами человек

"Миллион вопросов": адвокат рассказала, как избежать долгов при вступлении в наследство

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада. В четверг, 19 февраля, выпадет более 70% нормы осадков. Сугробы могут вырасти еще на 15 сантиметров, это максимальное значение для нынешней зимы.

Специалисты ЦОДД рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Водителям, в свою очередь, необходимо быть внимательными, а также заложить для поездок дополнительный запас времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоДарья КрамароваРустам Шафиуллин

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика