В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада. В четверг, 19 февраля, выпадет более 70% нормы осадков. Сугробы могут вырасти еще на 15 сантиметров, это максимальное значение для нынешней зимы.

Специалисты ЦОДД рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Водителям, в свою очередь, необходимо быть внимательными, а также заложить для поездок дополнительный запас времени.

