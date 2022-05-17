ГД рассмотрит законопроект о запрете работы в такси водителям с судимостью

Водителям с судимостью могут запретить работать в такси. Законопроект рассмотрят на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Документ предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс. Ограничение на работу также коснется водителей общественного транспорта. За руль запретят садиться тем, кто имеет непогашенную судимость за тяжкие преступления, например убийство, изнасилование или грабеж.

Сейчас в Трудовом кодексе, а также в Уставе автотранспорта отсутствуют какие-либо ограничения по этому вопросу. В законе о регистрации юридических лиц и ИП упоминается лишь требование предоставлять справку о судимости при приеме на работу.

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