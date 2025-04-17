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17 апреля, 22:30

Общество

В Москве появились куличи с золотой пудрой и дубайским шоколадом

В Москве появились куличи с золотой пудрой и дубайским шоколадом

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В этом году пасхальные куличи в Москве стали больше походить на изысканные десерты. Кондитеры экспериментируют со вкусами и формой, используют рецепты из старинных кулинарных книг и украшают выпечку золотой пудрой, бантиками и съедобными фигурками. В моду вошли и нестандартные начинки – например, с дубайским шоколадом.

Цены на эксклюзивные куличи достигают 37 тысяч рублей, а глазурь можно приобрести отдельно за 690 рублей. Для тех, кто готовит дома, есть наборы и классические куличи – в магазинах предлагают варианты от 55 рублей за 100 граммов. Стоимость ингредиентов по сравнению с прошлым годом выросла почти на 11%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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