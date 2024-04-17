Четыре московских ресторана вошли в топ-5 премии Wheretoeat

Четыре столичных ресторана признаны одними из лучших в стране. Они вошли в топ-5 всероссийской премии Wheretoeat. А в топ-100 попали сразу 36 городских заведений. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, Москва стала одним из гастрономических центров России. За последние 10 лет число кафе и ресторанов в мегаполисе увеличилось вдвое и уже составляет более 21 тысячи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.