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17 апреля, 10:45

Общество

Четыре московских ресторана вошли в топ-5 премии Wheretoeat

Четыре московских ресторана вошли в топ-5 премии Wheretoeat

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Четыре столичных ресторана признаны одними из лучших в стране. Они вошли в топ-5 всероссийской премии Wheretoeat. А в топ-100 попали сразу 36 городских заведений. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, Москва стала одним из гастрономических центров России. За последние 10 лет число кафе и ресторанов в мегаполисе увеличилось вдвое и уже составляет более 21 тысячи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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