21 мая, 22:36Политика
Путин наградил орденом Почета российских послов в Египте и Израиле
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о награждении посла в Израиле Анатолия Викторова и посла в Египте Георгия Борисенко орденами Почета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что ордена дипломаты получили за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
Кроме того, аналогичную награду также получил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
Ранее глава России наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. До этого Путин в День Труда подписал указ о награждении россиян за добросовестную работу и профессионализм.
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