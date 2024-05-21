Путин наградил орденом Почета российских послов в Египте и Израиле

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Владимир Путин подписал указ о награждении посла в Израиле Анатолия Викторова и посла в Египте Георгия Борисенко орденами Почета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что ордена дипломаты получили за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Кроме того, аналогичную награду также получил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Ранее глава России наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. До этого Путин в День Труда подписал указ о награждении россиян за добросовестную работу и профессионализм.