Жители подмосковного Чехова пожаловались на затопление участков из-за потепления

Жители Чехова пожаловались на затопление участков из-за потепления. Как сообщил заместитель начальника территориального управления Мособлпожспас Дмитрий Чебочкин, проблемный участок находится на улице Заводской.

Из-за низкого рельефа и перепада высот вода с соседнего поля проходит через улицу. Затапливает единственную дорогу и подъездные пути к девяти участкам. Исправить ситуацию можно путем обустройства дренажей и ливневых стоков.

Жительница поселка рассказала, что каждое утро носит ребенка на спине через ледяную речку. Сверху корка льда, под ним вода. Женщина не знает, что делать дальше, и отмечает, что летом при любых дождях здесь тоже все затапливает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.