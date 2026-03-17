В России ввели ГОСТ для квест-комнат

В России объявили о введении еще одного ГОСТа. Росстандарт возьмет под контроль квесты.

Теперь помещения, которые используют для этого развлечения, должны соответствовать стандартам. Например, запирать двери квест-комнат можно только устройствами, которые открываются изнутри без ключа и инструмента. Знаки выхода должны быть оснащены аварийным питанием.

В комнатах запрещены оголенные и висящие провода. Уровень громкости звука не должен превышать 100 децибел. Кроме того, нельзя использовать на игроках любые сильные фиксации – петли, кандалы и прочее.

