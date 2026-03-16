Москвичей предупредили об активном таянии льда на водоемах. Если он треснул, необходимо широко раскинуть руки, чтобы не уйти под воду с головой. После этого стоит попытаться перевести тело в горизонтальное положение и отползти как можно дальше от опасного места.

Специалисты поисково-спасательной станции "Серебряный Бор" ежедневно патрулируют акваторию Москвы-реки для предотвращения несчастных случаев.

