12 марта, 16:00

Общество

"Вопрос спорный": стоит ли повысить взносы на ОМС курильщикам и людям с лишним весом в РФ

Союз страховщиков России предложил новый способ борьбы с вредными привычками. Там считают, что те, кто сознательно не ведут здоровый образ жизни, должны платить повышенные взносы по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). К такой категории хотят отнести курильщиков и людей с лишним весом.

Какие критерии оценки считать справедливыми? Можно ли наказывать рублем за образ жизни?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществовидеоИрина Слуцкая

