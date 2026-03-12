"Вопрос спорный": стоит ли повысить взносы на ОМС курильщикам и людям с лишним весом в РФ

Союз страховщиков России предложил новый способ борьбы с вредными привычками. Там считают, что те, кто сознательно не ведут здоровый образ жизни, должны платить повышенные взносы по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). К такой категории хотят отнести курильщиков и людей с лишним весом.

Какие критерии оценки считать справедливыми? Можно ли наказывать рублем за образ жизни?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.