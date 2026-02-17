Форма поиска по сайту

17 февраля, 22:15

Общество

Водителей в Москве призвали отказаться от поездок из-за снегопада

"Московский патруль": спасатели измерили толщину льда на водоемах

Телеканал Москва 24 получил две награды премии "Большая цифра"

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 февраля

"Новости дня": в Москве повысили температуру в батареях из-за морозов

"Качество жизни": врач рассказала, какие прививки нужно делать

"Мослекторий": Александр Ершов – о китайском Новом годе

Ночь на 18 февраля станет одной из самых холодных в Москве этой зимой

Торжественное гашение маркированной открытки "100 лет Фотохронике ТАСС" прошло в Москве

"Миллион вопросов": врач рассказал, сколько блинов можно съесть без вреда для ЖКТ

Водителей в Москве призвали отказаться от поездок из-за снегопада – сначала в городе похолодает до минус 20 градусов, однако затем Балканский циклон принесет потепление и обильный снег.

Выезжая на автомобиле, водители рискуют не только временем, но и безопасностью. Из-за буксующих машин и временных перекрытий можно попасть в заторы. Из-за этого водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

