Водителей в Москве призвали отказаться от поездок из-за снегопада – сначала в городе похолодает до минус 20 градусов, однако затем Балканский циклон принесет потепление и обильный снег.

Выезжая на автомобиле, водители рискуют не только временем, но и безопасностью. Из-за буксующих машин и временных перекрытий можно попасть в заторы. Из-за этого водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.

