17 февраля, 18:30

Общество

Торжественное гашение маркированной открытки "100 лет Фотохронике ТАСС" прошло в Москве

В Москве прошла торжественная церемония гашения госзнака почтовой оплаты – маркированной открытки "100 лет Фотохронике ТАСС". Мероприятие приурочили к вековому юбилею легендарной фотослужбы.

В медиабанке ТАСС находится около 70 миллионов единиц контента. Агентство круглосуточно выпускает новостные фото- и видеорепортажи из разных точек мира и регионов России, сохраняя главный принцип работы – всегда быть в центре событий и поддерживать высокие профессиональные стандарты фотохроники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоАлексей Лазаренко

